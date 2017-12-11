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В субботу, в 16 декабря, с 11:00 до 16:00 в Ботаническом саду ЛУ пройдет традиционный рождественский базарчик.

И здесь классика жанра - тематические работы местных умельцев во всей красе. Хочется Новый год аля хендмейд - вам сюда. Латвийские дизайнеры, ремесленники и производители продуктов предлагают товары на любой вкус, цвет и кошелек. Кому под елку положить, кому начальнику вручить, а кому просто адвентовский веночек на камин поставить.

Трудно сказать, поможет ли музыкальное сопровождение выбрать презент быстрее, но сделает этот процесс точно приятней. И оно там будет. В смысле, музыкальное сопровождение. И не абы какое, а хоровое пение.

И отдельный бонус детям - возможность прокатиться на пони и лошадках по территории Ботанического сада.

Вход на рынок - бесплатный.