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В начале декабря в Риге открылась благотворительная художественная выставка "Вернисаж", которую организовала IZO Art mākslas studija​ при поддержке программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom.

Работа участников художественной студии IZO Art, а также заслуженных профессиональных художников, среди которых - Илгварс Заланс, Байба Лимане , Дагмара Лауриня, Мария Матвеева, Павел Сагалаев выставлены на продажу до конца декабря. Часть вырученных средств пойдет в помощь 20-летнему Лаурису Янковскому из Айзкраукле - на оплату сложной операции.

В день открытия "Вернисажа" гостями выставки было продано более десяти картин и собрано для Лауриса €614,69. Деньги из запечатнной коробочки для пожертвований уже перечислены на специальный счет юноши в ziedot.lv.

Т/ц Panorama Plaza

Рига, улица Лиелирбес, 17

2 декабря - 29 декабря

Время работы / 10:00-19:00

Вход - свободный



