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Уже седьмой год подряд латвийское общество пациентов с целиакией «Жизнь без глютена» проводит в Риге ёлочку для детей, которые не могут употреблять в пищу продукты с глютеном. В этом году мероприятие проходит при поддержке департамента благосостояния Рижской думы. Ёлочка будет проходить 17 декабря 2017 года в начальной школе Валдиса Закиса. Дети с целиакией из малообеспеченных семей могут бесплатно участвовать в мероприятии.

С учетом большой популярности в предыдущие годы, ёлочка будет проводиться в разное время для детей двух возрастных групп. Дети в возрасте от 2 до 6 лет смогут поиграть с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, а также сфотографироваться с Дедом Морозом. Для детей в возрасте от 6 до 12 лет предлагается участие в творческих мастерских, где они смогут изготовить елочные украшения и праздничные открытки. На елочке будут работать три мастерских. Изготовленную елочную игрушку можно будет отнести домой, чтобы украсить свою елку, а поздравительную открытку – подарить своим близким.

В мероприятии могут участвовать дети, говорящие как на латышском, так и на русском языке. После праздника каждый участник получит подарок с безглютеновыми угощениями и небольшой вещицей.

Дети с целиакией из нуждающихся или малообеспеченных семей смогут участвовать в мероприятии бесплатно. Общество «Жизнь без глютена» в течение всего года оказывает особую поддержку детям с целиакией из нуждающихся и малообеспеченных семей: предлагаются бесплатные безглютеновые продукты питания и участие в летних лагерях и новогодних мероприятиях.

Больше информации о мероприятии: www.dzivebezglutēna.lv . Заявка на участие: ЗДЕСЬ!.

фото: pixabay