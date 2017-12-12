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Праздник для театрала - 12 декабря в Риге, на сцене театра "Дайлес" состоится премьера спектакля "Не покидай свою планету". Все роли в спектакле-фантазии, поставленном по мотивам легендарной повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", исполняет Константин Хабенский.

Но и артисты камерного оркестра "Солисты Москвы" во главе с Юрием Башметом существуют на сцене как равноправные рассказчики истории. Слово и музыка, завораживающие кинетические объекты и видео-арт – создатели постановки используют все средства, чтобы знакомый с детства сюжет засиял новыми красками, раскрыл свои философские глубины и проник прямо в сердце зрителей.

Идея спектакля родилась у Константина Хабенского и Юрия Башмета несколько лет назад. И могла бы остаться на уровне замысла, если бы к его воплощению не был привлечен известный петербургский режиссер Виктор Крамер. Он объединил в себе четыре ипостаси, выступив как постановщик, драматург-инсценировщик, сценограф и художник по костюмам. Билеты еще доступны на сайте bilesuparadize.lv