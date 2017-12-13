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16 декабря 2017 года в 12:00 и 14:00 музей «Центр Рижского югендстиля» приглашает на творческую мастерскую, где каждый желающий сможет изготовить чудесное елочное украшение – ангелочка. Мастерскую проведет художник Тамара Чудновска.

Музей предлагает прекрасную возможность провести субботу творчески и интересно, открыв для себя рождественское украшение, характерное для Польши в начале XX века. На время праздников интерьер музея оформлен несколькими елочками, которые украшены характерным орнаментом для Польши в эпоху югендстиля – соломенным и бумажным декором.

В творческой мастерской любимых ангелочков можно будет изготовить из бумаги.

Мероприятие предназначено для людей всех возрастов, для семей с детьми. Входной билет – 2 евро, количество мест ограничено, поэтому следует записаться заранее по тел. +371 67181061.

Источник: riga.lv

фото: pixabay