В Доме конгрессов выступит театр-участник Кремлевской елки
26 декабря, в Доме конгрессов - Московская Новогодняя ЁЛКА!
Приглашает участник Кремлевской Ёлки - Московский Театр ЧУДАКИ! Театр использует уникальные костюмы, сделанные по собственной технологии!
12.30 – представление начинается в холле.
Гостей встречают сказочные персонажи, создавая праздничное настроение.
Детей ждет веселое соревнование между Дедом Морозом и Санта Клаусом! Кто из них интереснее придумает игры и подарки, кто сильнее рассмешит детей?
13.00 - Новогоднее представление на сцене «Сюрпризы Дедушки Мороза»
Вас ждут невероятные ростовые куклы! Дед Мороз! Санта Клаус! Две внучки - Снегурочки! Волшебная Ёлка! Снеговик, слоны, клоуны на ходулях!
Оркестр живых музыкальных инструментов!
Игра в снежки огромными снежными шарами!
И традиционное фотографирование на сцене с любимыми артистами!
Язык мероприятия русский.
Общая продолжительность мероприятия 1 час, 30 минут. 30 минут – игры с Дедом Морозом и Санта-Клаусом в холле, 1 час – представление на сцене.
Билеты в кассах Bilešuserviss и в интернете на сайте: www.bilesuserviss.lv
Цены от 8 до 25 евро, вкусный подарок 5 евро. Детям до 4 лет билет не нужен.