Woman |

26 декабря, в Доме конгрессов - Московская Новогодняя ЁЛКА!

Приглашает участник Кремлевской Ёлки - Московский Театр ЧУДАКИ! Театр использует уникальные костюмы, сделанные по собственной технологии!

12.30 – представление начинается в холле.

Гостей встречают сказочные персонажи, создавая праздничное настроение.

Детей ждет веселое соревнование между Дедом Морозом и Санта Клаусом! Кто из них интереснее придумает игры и подарки, кто сильнее рассмешит детей?

13.00 - Новогоднее представление на сцене «Сюрпризы Дедушки Мороза»

Вас ждут невероятные ростовые куклы! Дед Мороз! Санта Клаус! Две внучки - Снегурочки! Волшебная Ёлка! Снеговик, слоны, клоуны на ходулях!

Оркестр живых музыкальных инструментов!

Игра в снежки огромными снежными шарами!

И традиционное фотографирование на сцене с любимыми артистами!

Язык мероприятия русский.

Общая продолжительность мероприятия 1 час, 30 минут. 30 минут – игры с Дедом Морозом и Санта-Клаусом в холле, 1 час – представление на сцене.

Билеты в кассах Bilešuserviss и в интернете на сайте: www.bilesuserviss.lv

Цены от 8 до 25 евро, вкусный подарок 5 евро. Детям до 4 лет билет не нужен.

До встречи 26 декабря на Московской Ёлке в Доме конгрессов!