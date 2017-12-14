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С 30 июля по 3 августа 2018 года в Юрмале состоится Второй Международный фестиваль музыки театра и кино "Jūras Pērle"!

2 августа в рамках фестиваля на концертного зала "Дзинтари" выступят артисты всенародно любимого семейного сериала «Сваты». Это будет потрясающий вечер позитива: замечательные актеры и споют, и спляшут, и расскажут смешные истории.... Великолепное настроение гарантировано каждому зрителю!

«Сваты» — детище студии «Квартал 95», которая была основана участниками одноименной команды КВН. Изначально комедия не планировалась как многосерийный фильм, но успех проекта был настолько велик, что на сегодняшний день снято уже семь сезонов.

Неистощимая фантазия авторов сериала потрясает зрителей разнообразием сюжетов. В основе — противостояние старших членов семьи Будько и Ковалевых. Два клана с разным укладом жизни не могут найти общий язык, но вынуждены проводить вместе, ведь у них общие внуки.

В каждом сезоне меняются декорации и появляются новые герои, но сваты по-прежнему ссорятся, мирятся и любят друг друга....

Из современного кинематографа «Сваты» -- один из немногих фильмов, который хочется смотреть снова и снова. Давно на экранах не было такого доброго, светлого, веселого и любимого кино. Это легкая и увлекательная комедия с адекватным, и что самое главное, непошлым юмором, вызывает только положительные эмоции.

В каждом герое зритель невольно узнает кого-то из близких или знакомых. Персонажи в исполнении блестящих актеров: Татьяны Кравченко, Федора Добронравова, Анатолия Васильева, Людмилы Артмеьевой, Николая Добрынина, Олеси Железняк и др. просто великолепны! А ценности, которые они отстаивают в фильме, вечны, потому что семья – это навсегда.

7-й сезон. Тучи над сериалом «Сваты» сгустились неожиданно: государственное агентство Украины по вопросам кино отозвало государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения сериала «Сваты». Более того, Украинское законодательство запретило фильм к показу, поскольку в нем играет актер из так называемого "черного списка" (речь идет о российском актере Федоре Добронравове). Съемки 7-го сезона оказались под угрозой...

Однако всенародно любимому сериалу удалось успешно преодолеть все крючкотворства и препятствия. 7-й сезон решили снимать в Белоруссии, недалеко от Минска. А действие нового сезона происходит в Крыму, ведь именно там в 4-м сезоне Митяй познакомился с любовью всей своей жизни – акулой частного гостиничного бизнеса Ларисой....

Не пропустите! 2 августа на сцене концертного зала "Дзинтари" актеры и споют, и спляшут, и расскажут закулисные подробности из первых уст!

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С 30 июля по 3 августа 2018 года в Юрмале состоится Второй Международный фестиваль музыки театра и кино "Jūras Pērle". Зрители встретятся с живыми легендами — артистами, режиссёрами, композиторами, создателями всенародно любимых фильмов.

Билеты можно приобрести на сайте http://www.bilesuserviss.lv

Дополнительная информация: https://www.facebook.com/JurasPerle/