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Новый год уже совсем близко!

Столь популярной в народе традиционной «Семейной ярмарке» исполнилось 25 лет! И это прекрасное место для выбора подарков не только на день рождения, но и на Рождество и Новый год!

В одном большом зале - особый подбор качественных латвийских изделий представляют производители, разнообразие импортных товаров - в этот день помогут вам сэкономить время и деньги, получить истинное удовольствие от покупки необходимых и приятных вещей.

Здесь есть почти все, что нужно в жизни: хоз.товары, постельные принадлежности, одежда, нижнее белье, бытовая химия, а также удивительные ёлочные игрушки рижской фабрики, которые изготовлены из тонкого стекла и расписаны вручную, и еще множество других интересных товаров.

Вы сможете в одном месте и за один день увидеть, выбрать и купить те товары, которые вы, возможно, давно, но безуспешно искали.

Приезжайте в субботу 16 декабря с 9:30 до 16:00.

Маскавас 160 ( „Спортивный манеж”)

Вход на ярмарку свободный!

Добраться можно общественым транспортом: 7 трамваем, 15 троллейбусом, 12, 18 автобусом, 216 минибусом.

Дополнительная информация по тел.: 22 172 012. И на странице в социальной сети Facebook.

www.pokupki.lv