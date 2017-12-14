Woman |

Вчера в Arena Rīga выступила группа Мумий Тролль - отличный пример полуконцерта для полупустого зала. Большая часть лож закрыта, в секторах зияют дыры рядов и собственно самих секторов. Публика вялая.

То ли публика передала свою инертность Лагутенко, то ли сам музыкант заразил балтийского зрителя инфантилизмом, но точечная движуха и броуновское движение у сцены дальше середины зала не пошли.

Илья старательно мяукал со сцены новые и малознакомые песни. Хороший звук, мало инсталляций, никакой аранжировки и полное отсутствие азарта. Публика истерично прыгала под "Владивосток", чтобы вновь впасть в анабиоз до следующей "Утекай".

Зал требовал "Медведицу" и зал получил "Медведицу" в исполнении... детей самого Лагутенко. Очевидно взрослая песня и вполне себе откровенный клип никак не вязалась с детским хором. И это даже не было мило.

Проигрышей и пауз было больше, чем самого концерта, публика фланировала и получала впечатления от виски, в воздух летели мелодии двух хитов и двадцати двух не хитов. Организаторы обнимались и плакали.

Очевидно, что уровень Мумий Тролля - концертный зал "Дзинтари", а сцену Спикери коллектив бы просто порвал. А вот Арену не порвал. Но Спикери бы точно порвал.

Текст: Евгения Шафранек

Фото: pixabay.com