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В преддверии Рождества Фонд Инессы Галанте, продолжая свои лучшие традиции, подготовил особый концерт "Инесса Галанте и друзья. Рождественская прелюдия".

Благодаря широкому кругу почитателей творчества Инессы Галанте и ее друзей по сцене, все билеты были проданы еще три недели до концерта. Для Инессы и ее коллег осознание этого факта является дополнительной радостью и удовольствием выступать для такой верной и любящей публики. Посетители концерта окунутся в атмосферу Рождества в ожидании приближающихся праздников, 16 декабря, в Рижском Домском соборе.

Как уже сообщалось, на концерте классической и духовной музыки «Рождественская прелюдия» слушателей порадует оперная дива Инесса Галанте, а также ее многолетние партнеры по сцене, известные латвийские музыканты – Сергей Егерс, Айварс Калейс и Андрей Осокин.

В рамках концертной программы «Рождественской прелюдии» прозвучит несколько арий в исполнении Инессы Галанте, в том числе в составе дуэтов с любимыми коллегами. Совместно с Сергеем Егерсом оперная дива исполнит произведение выдающегося композитора К.В. Глюка Vieni, appaga il tou consorte.

Специально для зимнего концерта И. Галанте подготовила произведения, которые изначально были предусмотрены для музыкальных инструментов, но были адаптированы под вокальное исполнение. Одно из таких будет исполнено совместно с молодой и перспективной скрипачкой, лауреатом конкурса «Таланты Инессы Галанте» Сандрой Сержане.

В исполнении Сергея Егерса слушатели "Рождественской прелюдии" услышат такие музыкальные жемчужины, как Ave Maria и Amarilli, mia bella. Также на концерте своей виртуозной игрой слушателей порадуют пианист, лауреат престижных международных конкурсов Андрей Осокин, а также выдающийся органист и композитор Айварс Калейс.

Одна из основных целей Фонда Инессы Галанте - это поддерживать молодых талантливых музыкантов, поэтому в «Рождественской прелюдии» примут участие, в том числе юные исполнители – участники и лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте". Особую рождественской атмосферу дополнит хор мальчиков 1-ой музыкальной школы им. Язепа Мединя под управлением дирижёра Романа Ванага.