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Совсем скоро, 20 декабря, в 19.00 в конференц-зал гостиницы "Avalon" (ул. 13 января, 19) пройдет удивительная встреча с удивительным человеком.

Гостем рижского клуба «Культурная линия» будет победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 Владимир ПЕСНЯ.

Для фотожурналиста получить этот приз также престижно, как для актера стать обладателем "Оскара". Участники рижской встречи смогут поговорить с мастером о том, как он видит мир и современную Россию и как создаются настоящие шедевры фотосъемки. И увидеть на экране лучшие фото мастера.

Тема рижской встречи - «Cовременный мир в объективе фотокамеры».

После победы на конкурсе Владимиру Песне было предложено стать "глазами" официального аккаунта Instagram World Press Photo, и он знакомил пользователей соцсетей со своими фотоработами.

Владимир Песня входит в составы жюри крупнейших международных и российских фотоконкурсов. Как журналист снимал последствия терактов в Париже, беспорядки с погромами, которые устраивали футбольные болельщики в Лилле, чемпионаты мира и Европы, Олимпиады.

Один из авторов выставки "Россия. Территория настоящего", которая сейчас проходит в Москве и где представлены работы лауреатов крупнейших фотоконкурсов мира.

ВХОД СВОБОДНЫЙ. С предварительной регистрацией по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com