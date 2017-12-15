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В третье воскресенье Адвента, 17 декабря в 16:00 в церкви Св. Петра прозвучат рождественские мелодии со всего мира на концерте Pāri tuksnesim uz Ziemassvētku zvaigzni.

Накануне Рождества певица Эвита Залите вместе с известными в Латвии музыкантами – Лаймой Раценаей (вокал, чаранга), Илзе Грунте (гитара, кельтская арфа), Иевой Нимане (гобой, блок-флейта, дудки), Айнаром Паукшенсом (виолончель) и Миком Балиньшем (ударные инструменты) подготовили красочную и изысканную песенную программу. На этом концерте будут представлены рождественские мелодии со всего мира – от солнечной Португалии до заснеженных гор в Норвегии, от великолепных рождественских шествий в Мексике до тихих колыбельных в маленьких итальянских деревушках, также будет остановка и в Греции.

Кроме музыкальных произведений, музыканты расскажут короткие истории о значении Вифлеемской звезды в конкретном регионе и традициях, связанных с этим. Во время концерта музыканты продемонстрируют волшебство и разнообразие праздника Рождества Христова, исполнив произведения как латышских композиторов, так и рождественские мелодии разных стран и народов.

Вход на концерт по бесплатным пригласительным, которые можно получить в церкви Св. Петра с 12 декабря.

Источник: riga.lv

фото: pixabay