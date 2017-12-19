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26 декабря с 11:00 до 16:00 в Рижском Национальном спортивном манеже пройдет спортивный семейный день Sportiskā eglīte, где каждой семье предлагается вместе провести праздничный день, отдохнуть и получить положительные эмоции.

Ряд предложений мероприятия обеспечит интересный день для посетителей семей всех возрастов – начиная с детей в возрасте от одного года и заканчивая бабушками и дедушками. Участники смогут принять участие в увлекательных эстафетах, также будут работать творческие мастерские, специально разработанные в рождественском настроении. Для людей в возрасте будут настольные игры – домино, шашки, а также гантели и т.д. Спортивный дух мероприятия время от времени будут сопровождать выступления творческих детских художественных коллективов на большой сцене.

Вход и все мероприятия – бесплатные. С собой нужно взять сменную обувь. Больше информации на www.sportiskaeglite.lv.

Мероприятие организовывает Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с Stiprinieku republika, при поддержке AS Latvijas Gāze, VAS Latvijas dzelzceļš, SIA Lux Express Latvia.

Источник: riga.lv

фото: pixabay