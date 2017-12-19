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12 января в 19:00 на сцене Cafe Film Noir в к/т «Splendid Palace» (Elizabetes 61) впервые за 20 лет в Риге покажут спектакль на русском языке по самому известному произведению Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”. Смелая амбициозная идея проекта принадлежит молодому творческому коллективу, объединяющему режиссера Викторию Михайлову, для которой эта работа станет дебютом, актеров Рижского русского театра им. М. Чехова Игоря Назаренко и Ивана Клочко, музыкального оформителя Владимира Тузова, а также других ярких профессионалов.

Театральное прочтение романа Достоевского готовили специально для сценического противостоя-ния двух актеров - Назаренко и Клочко, и двух героев - Порфирия Петровича и Родиона Раскольникова. Актеры и зрители заново будут отвечать на извечные вопросы великого писателя, переосмыслять нравственные аспекты, искать параллели с сегодняшним днем. Спектакль задуман как классическое прочтение одной из сюжетных линий романа. По мнению авторов, наследие Достоевского не требует поиска новых жанров и всегда будет востребованным и неиссякаемым источником для театральных проектов.

«Почему на наш взгляд так важен этот спектакль сегодня? - рассказывает актер Иван Клочко. - Мы будем апеллировать прежде всего к молодым людям, привлекая внимание к проблеме решения нравственных переживаний человека после совершения тяжкого аморального проступка. Сможет ли человек вернуть себя в жизнь? Какова цена расплаты? А Порфирий Петрович здесь выступает терзающим совесть демоном, который придумывает все новые и новые испытания для моего героя, таким образом помогая ему понять и простить себя».

Особенную атмосферу на сцене создает музыкальное оформление. Джаз-музыкант Владимир Тузов наполнит действо новыми ассоциациями и эмоциями. Здесь будет и импровизация, и ритмичное, страстное прочтение текста, и романтические вкрапления. Задача композитора - новый, непривычный взгляд на Достоевского. Костюмы специально для спектакля создала молодой латвийский дизайнер Юлия Лопатина.

О том, почему решили делать спектакль по Достоевскому, режиссер Виктория Михайлова отвечает честно - мы не боимся ответственности и готовы во всеоружии к созданию честного, яркого, эмоционального спектакля. Актеры, которых Виктория пригласила для совместной работы, блистательно играют сложные характерные роли на сцене Рижского русского театра им. М. Чехова. Режиссер задумала спектакль, который по-новому раскроет таланты Игоря и Ивана, причем не только актерские, но и драматургические, т.к. ребята приняли участие в написании пьесы по роману “Преступление и наказание”.

Помимо премьерного показа 12 января, спектакль «Преступление и наказание» будет идти на сцене Cafe Film Noir 14, 18 и 25 января в 19:00. Спектакль идет на русском языке с субтитрами на латышском языке.

Об актерах:

Иван Клочко, роль Родиона Раскольникова.

Закончил актерский факультет Латвийской Академии Культуры. Мастерами курса были Коняев Игорь Григорьевич и Чёрная Елена Игоревна. Сразу после этого был принят в труппу Рижского русского театра им. М. Чехова. Участвует в таких театральных постановках как "Свидание хотя и состоялось, но…", роль студента Гвоздикова, "Княжна Мери", роль Грушницкого, "Два джентльмена из Вероны", роль Лонса, 5-ти часовой спектакль "Подросток", главная роль Аркадия Макаровича Долгорукого, "Сашка", главная роль, "Лесная песня", главная роль Лукаша и многие другие. Сейчас Иван учится в Москве во ВГИКе на режиссёра кино и телевидения на курсе Владимира Петровича Фокина.

Игорь Назаренко, роль Порфирия Петровича.

Закончил актерский факультет Латвийской Академии Культуры. Мастерами курса были Коняев Игорь Григорьевич и Чёрная Елена Игоревна. Сразу после этого был принят в труппу Рижского русского театра им. М.Чехова. Участвует в таких театральных постановках как "Привидение из Кентервиля», главная роль Вашингтона, "Свидание хотя и состоялось, но...", роль Ивана Акимовича Воробьева - Соколова, "Два джентльмена из Вероны", роль Пита, "Добрый человек из Сизуани", роль полицейского, "Гранатовый браслет", роль Бахтинского, "Княжна Мери", роль офицера Лютика, "Подросток", роль Васина, "Лесная песня", роль дядя Левы и многие другие.