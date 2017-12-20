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На Рождество для рижан и гостей города подготовлена обширная программа концертов – в выставочном зале на Кипсале, центрах культуры и церквях.

25 и 26 декабря в выставочном зале на Кипсале состоится рождественский концерт, на котором выступят Эльза Розентале, Андрис Эрглис, Гунар Калниньш, Янис Страздиньш и другие.

В этом году концерт будет отличаться от предыдущих – будет звучать как современная музыка, так и классика, известные произведения не только местных композиторов, но и зарубежных, например, Леонарда Коэна.

В пятницу 22 декабря, рождественские концерты пройдут в нескольких церквях, а в субботу 23 декабря – в Национальном ботаническом саду. 23 и 26 декабря в Большой гильдии прозвучит джаз в исполнении бигбенда оркестра «Рига» и Камиллы Берто, солистки из Франции.

В сочельник 24 декабря, в Рижской лютеранской церкви Пресвятой Троицы состоится котнцерт, на котором выступят Иева Акуратере, Горан Гора, Силвия Силава, Анта Енгеле, Харалд Симанис и Лайне Лигере-Стенгревица.

Концертов в канун Рождества очень много, с программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: riga.lv

фото: pixabay