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Уже в 7-раз певица и патронесса «Рижского бала» Натали Тумшевиц собрала многочисленных гостей на ежегодном Рождественском благотворительном вечере.

В праздничном концерте приняли участие юные талантливые исполнители, латвийские музыканты, гости вечера, а также с новой рождественской музыкальной программой выступила устроительница мероприятия - Натали Тумшевиц в сопровождении Mirage Jazz Orchestra.

В благотворительной акции по традиции были собраны подарки и средства для воспитанников Дома малютки (государственный центр социальной опеки «Рига», филиал «Плявниеки»), в котором содержатся малыши до 2-х лет и дети до 18 лет с врожденными заболеваниями. Наталья с друзьями организовала в Доме Малютки Рождественскую елочку, привезла необходимую бытовую технику, прогулочные чехлы для инвалидных колясок, подарки и угощения.

Также была собрана недостающая сумма на реабилитацию 2-летней Агате из проекта “PALĪDZĒSIM.LV”, а в рамках сотрудничества «Рижского бала» и благотворительной программы Avanti будет оказана поддержка молодым музыкантам.

«Я очень благодарна всем партнерам и гостям, оказавшим помощь в организации и проведении благотворительной лотереи, – говорит Натали Тумшевиц. - Каждый участник нашего праздника поделился своей добротой, талантом, подарив рождественское чудо и зимнюю сказку тем детям, которым это особенно необходимо. Всем светлых праздников! Пусть в мире царит добро!».