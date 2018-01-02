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Уже в эти выходные, 6 января, в Риге пройдет самый красочный городской праздник - день рождения Шерлока Холмса.

Каждый год организаторы стараются привнести в мероприятие новые идеи, события и сюрпризы. Программа праздника этого года будет по традиции яркой и насыщенной.

Уже в 12:30 у здания Национального Художественного музея начнется настоящее уличный праздник: живой оркестр, фотоуголок для всех костюмных персонажей и гостей, а также веселое общение и сюрпризы.

В 13:00 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на Домской площади и финиширует у комплекса „Doma Dārzs”.

Парад финиширует, а праздник начнется с дефиле костюмированных гостей, в котором лучшие образы будут отмечены призами, пройдет конкурс на лучший костюм четвероногого друга, будут ждать угощения от Бэрримора, развлечения для юных леди и джентльменов и другие мероприятия.

Приятная новость для поклонников известного сыщика - в отеле "Pullman" откроется музей Шерлока Холмса и пройдут кинопоказы.

На протяжении всего дня по местам съемки фильма Игоря Масленникова будут организованы экскурсии, а для всех любителей настоящих детективных расследований - приключенческие квесты и игры.

Подробную программу можно узнать -- ЗДЕСЬ.