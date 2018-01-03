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фото: riga.lv

Еще до 14 января в Риге можно увидеть объекты фестиваля «Путь рождественских елок» – художественные работы "елок", которые удивляют новыми, порой провокационными идеями и их оригинальным решением, а также разнообразием материалов, создающих в городе особое праздничное настроение. Карта объектов и описание доступны на сайте www.eglufestivals.lv.

фото: riga.lv

В этом году на фестивале много новых объектов, но есть возможность увидеть художественные работы, созданные в предыдущие годы, те, которые понравились рижанам и гостям города. Буклет фестиваля в печатном виде можно получить в центрах обслуживания клиентов Рижской думы, филиалах Центральной библиотеки и центрах туристической информации.

фото: riga.lv

Открывая и осматривая объекты этого уникального фестиваля, которого нет ни в одной другой стране, зрителям предлагается проголосовать на сайте фестиваля за наиболее понравившуюся работу: www.eglufestivals.lv. В этом году в общей сложности в городе представлен 41 объект.

Источник: riga.lv