Woman |

В субботу 13 января, в Вецриге уже второй год подряд пройдет фестиваль уличной еды или Riga Street food festival, в котором 15 шеф-поваров ресторанов столицы возьмут на себя задачу поиска вкусовых сочетаний зимнего сезона. Во время мероприятия с 13:00 до 20:00 часов посетителей приглашают насладиться приготовленными на огне блюдами, сочетающими оригинальный и современный вкус.

Фестиваль пройдет в самом сердце Старого города – на перекрестке улиц Калькю и Вальню, напротив часов Laima.

В этом году на перформансах мастеров кулинарного искусства будут созданы блюда, которые нельзя ни увидеть, ни отведать в ресторанах – это будет праздник творчества шеф-поваров, вкладывающих всю душу в приготовление своей версии латышской уличной кухни, которая удивит даже самых взыскательных гостей фестиваля.

Вызов приняли и еду для гостей фестиваля приготовят: ресторан трех поваров “Tam labam būs augt!” и шеф-повар Артур Тринкунс; “Aqua Luna” и шеф-повар Мадара Батарага; “Cup&Cino” и его представитель Инеце Вицупа; “Entresol” и шеф-повар Раймонд Зоммерс; “Ferma” и шеф-повар Марис Астичс; “Kolonāde. Mūsu stāsti..” и шеф-повар Айнар Володка; “Kuk Buk restorāns” и шеф-повар Андрис Юганс; “Martins Street” и шеф-повар Мартиньш Ритиньш; “Pagalms” и шеф-повар Кристап Силис; “Restorāns 3” и шеф-повар Юрис Дукальскис; “Rocket Bean Roastery” и шеф-повар Артур Ташканс; “Steiku Haoss” и шеф-повара Кристап Яуя и Андрей Боярченко; “Tinto” и шеф-повар Давис Круминьш; “Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā” и шеф-повар Угис Вейтс.

Программу фестиваля для гурманов дополнят различные мероприятия от ресторанов, а также соответствующая его атмосфере музыка, о которой позаботится DJ Эдуард Шванс.

Источник: riga.lv