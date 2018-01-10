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26 января в 19:00 в Колонном зале Музея истории Риги и мореходства в рамках серии концертов «VILENSKY LIVE», выступит известная джазовая пианистка Катя Сурикова (Великобритания), виолончелист Руслан Виленский (Германия, Латвия) и контрабасист Симон Бауэр (Германия).

Сурикова отличается изысканным стилем игры на фортепиано и потрясающим чувством свинга. Она не только исполняет джаз в своей уникальной манере, но и пишет свою музыку, а также работает аранжировщиком, композитором и преподавателем.

Какую бы музыку ни играла Сурикова, на её концертах царит поистине джазовая атмосфера. Катя Сурикова выступала совместно с такими известными музыкантами, как Мэрилин Криспэл (Merilyn Crispell), Дэйв Дуглас (Dave Douglas), Кёртис Макдональд (Curtis Mcdonald) и многими другими.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте «Biļešu serviss», на заправочных станциях «Circle K»