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"Семейная ярмарка" проходит уже 25 лет каждый месяц, но только один день.

В этот день в Спортивный манеж на Маскавас 160 приезжают латвийские производители со своими товарами, они сами торгуют своими изделиями. В основном, эти товары не найти в магазинах города, т.к. они работают больше по заказам.

Среди латвийских товаров больше всего одежды, которую представляют сами швейники, каждая фирма имеет свои модели, свой стиль. Одежда как для солидных женщин, так и модели для более молодых. Качественная одежда, отличное постельное белье, женское белье, брюки и юбки всех размеров, косметика, лечебные масла, сумки и многое другое - все это предлагают в этот один день латвийские производители.

Также на ярмарке представлены и импортные товары. Есть такие, как всюду, но есть и те, что привозят не с базаров и рынков Польши, например, а с фабрики. Также есть дистрибьютеры различных фирм, одежды больших размеров, джинсов размеров аж до 70.

Всего не рассказать, но эта ярмарка экономит время и деньги, потому что в один день в одном огромном зале можно увидеть и купить множество необходимых для жизни товаров, тем более, что многие из них просто нигде не найти кроме "Семейной ярмарки".

Очень важно, что не надо платить за вход, можно просто приехать и посмотреть и запланировать необходимые покупки на следующий раз. Ведь "Семейная ярмарка" проходит каждый месяц, в одну из суббот.

Приезжайте в субботу 13 января, с 9:30 до 16:00. Маскавас 160 („Спортивный манеж”)

Вход свободный.

Подробнее на www.pokupki.lv