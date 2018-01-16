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В мире уже стало традицией в середине зимы проводить «День снега». Даже если настоящий снег к воскресенью, 21 января, не выпадет, мероприятие на Луцавсале все равно состоится. Сейчас проходят последние приготовления лыжной трассы с искусственным снежным покрытием.

Этот ежегодный фестиваль, который одновременно проходит в разных частях мира, был основан Международной федерацией лыжного спорта с целью, чтобы дети и взрослые познакомились и приняли участие в различных зимних аттракционах на снегу. Учитывая, что мероприятие охватывает различные регионы земного шара, где погодные условия могут разниться, фестиваль может проходить и без снега. Независимо от количества выпавших осадков в Риге, познакомиться с зимними радостями, а также весело провести время, все равно возможно.

В этом году, 21 января, впервые при поддержке Рижской думы, местом проведения праздника станет Луцавсала, где все желающие смогут активно участвовать в веселых и спортивных мероприятиях. Цель состоит не в том, чтобы выявить и отобрать будущих чемпионов, а дать возможность детям и взрослым убедиться, что зимние виды спорта и здоровый образ жизни могут приносить радость.

Мероприятие начнется в 11:00 и продолжится до 16:00. Всем, кто придет (а ждут и взрослых, и детей), предложат принять участие в различных эстафетах, в популярных зимних играх, таких как снежки, снежный мяч, хоккей великанов, миниспринт, кросмитон, перетягивание камер. Будет возможность под руководством опытного тренера, Екаба Накуминьша, который готовит олимпийцев, научиться кататься на лыжах, попробовать свои силы на лыжном тренажере или в биатлоне. Будут также конкурсы.

Самые смелые участники движения latvijasronis.lv, игнорируя сильный мороз, погрузятся в воду и совершат показательный заплыв по Даугаве.

Вход на мероприятие – бесплатный. До встречи в воскресенье, 21 января, на Луцавсале! www.sniegadiena.lv

Источник: riga.lv

фото: pixabay