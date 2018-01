Woman |

Уже совсем скоро — 28 января в Доме Конгрессов выступит британский скрипач-виртуоз, обладатель рекорда Гинесса и статуса самого продаваемого скрипача современности — Найджел Кеннеди. Легендарный музыкант представит программу «The New Four Seasons», также в концерте прозвучат его авторские композиции с альбома «My World» - посвящения наставникам Найджела. Концерт прозвучит в сопровождении литовского оркестра «Vilniaus Sinfonietta».

Первый диск Найджела - интерпретация «Времен года» Антонио Вивальди, вознес его на вершину скрипичного искусства, подарил славу самого популярного скрипача современности, а также был занесен в книгу рекордов Гинесса как самый продаваемый классический альбом всех времен. «The New Four Seasons» от первых легендарных «Времен Года» отличается более свободной роковой трактовкой.

В 2016 году Кеннеди выпустил альбом «My World» - первый диск, состоящий из его собственных произведений, в том числе, посвящений менторам музыканта, его легендарным учителям Иегуди Менухину и Стефану Граппелли.

«Впервые я встретил Стефана, когда он играл для нас детей в школе Иегуди Менухина; я удивил его, забравшись на сцену и присоединившись к его выступлению. Ему понравилось, что 14-ти летний ребенок заинтересован музыкой его поколения и способен ее играть. С моей точки зрения, это был неоценимый опыт — встретить музыканта, который доказал, что манера исполнения серьезной музыки совсем не обязательно должна быть торжественной и депрессивной», - говорит Найджел о Стефане Граппелли.

Найджел Кеннеди — не обычный музыкант-гений, а революционер со скандальной репутацией в академических кругах. Он совершил переворот в музыкальном мире своим рок-н-ролльным отношением к классическим произведениям и классическим подходом к рок-композициям. Ему принадлежит скрипка Джузеппе Гварнери дель Джезу 1736 года. Будучи суперзвездой и обладателем впечатляющего состояния, он не создает вокруг себя звездного ореола. Найджел носит прическу в стиле панк, предпочитает одежду с блошиного рынка.

Vivaldi The New Four Seasons: Найджел Кеннеди, возможно, никогда не играл лучше

Билеты в кассах Biļešu Serviss.