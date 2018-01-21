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Клуб "Культурная линия", в рамках цикла "Книжный клуб", приглашает на встречу с Ольгой Юлиановной Семёновой, дочерью писателя Юлиана Семёнова, создателя Штирлица, классика детективной литературы и основателя газеты "Совершенно секретно".

На сегодня Ольга возглавляет Культурный Фонд, является соучредителем ежегодной Премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной журналистики, открыла мемориальный музей отца, издала книгу "Юлиан Семёнов" и является составителем двухтомника "Неизвестный Юлиан Семёнов", в котором объединились архивные материалы писателя.

На рижской встрече Ольга покажет документальный фильм об отце "Заданность добра", который она сняла уже в новом амплуа, как режиссер. Гостья расскажет о неизвестных моментах биографии Юлиана Семёнова, о неопубликованных ранее сюжетах, о планах, которые он не успел осуществить - в том числе о том, какое продолжение для судьбы разведчика Штрилица задумал автор.

Интересные факты:

Ольга Семенова живет во Франции, является автором книги "Париж" и "Повседневная жизнь современного Париж"».

Является наследницей известного рода Кончаловских-Суриковых. Её прапрадед - художник Василий Суриков. А сама Ольга сводная сестра Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Окончила Щукинское театральное училище. Снялась в сериалах "Противостояние" и "Исаев".





25 января в 19:00

Отель "Avalon"

Рига, улица 13.Января, 19

Вход свободный

Обязательная регистрация по kulturaslinija@gmail.com



фото: kompravda.eu, segodnya.ua, wikimedia.org