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Фото: publicitātes

В Риге, с 30 января по 25 марта 2018 года в главном здании Латвийского Национального художественного музея (LNMM), пл. Я. Розенталя, 1, будет представлена выставка «Вия Целминя. Одиннадцать работ и фильм».

В 2018 году мир искусства США отмечает 80-летие Вии Целмини целым рядом крупных выставок. Одновременно с выставкой в LNMM, работы мастера будут представлены в галерее Метью Маркса в Лос-Анджелесе (27.01–31.03.2018). В декабре 2018 года выставка работ В. Целмини откроется в Музее современного искусства в Сан-Франциско, а в 2019 году – в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Фото: publicitātes

В Латвии большая ретроспектива В. Целмини состоялась в 2014 году в музее «Рижская биржа», в ее 75-летний юбилей. В этом году, в год юбилея, LNMM хочет познакомить посетителей со всеми работами Вии Целмини, которые находятся в коллекции музея, и каждая из них является уникальной сокровищницей.

Всего это одиннадцать графических работ, первую из которых музей приобрел в 1998 году, а остальные – начиная с 2012 года, когда появилось плодотворное и взаимовыгодное струдничество с художником. Музей никогда ранее не показывал эти работы.

Фото: publicitātes

Также во время выставки будет демонстрироваться фильм "Vija Celmiņš. Teritorija", созданный на студии Юриса Подниекса (режиссер Олаф Оконовс).

Источник: riga.lv