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Фото: publicitātes

В субботу 27 января, в 14:00 в Рижском музее югендстиля пройдет творческая мастерская «Познакомься с орнаментом югендстиля». Всем заинтересованным предлагается возможность интересно провести субботу и познакомиться с искусством тканевой печати. Нужно взять с собой хлопковое полотенце, фартук или наволочку для декорирования.

В творческом процессе будут использоваться деревянные штампы с орнаментами югендстиля, которые встречаются в интерьере музея.

По окончании мастерской участники отправятся на экскурсию в отремонтированную квартиру Константина Пекшенса, чтобы в ее интерьере посмотреть на различные орнаменты и рисунки на стенах и потолке.

Мероприятие предназначено для людей разных возрастных групп, но рекомендуется посещение с 12-летнего возраста.

Фото: publicitātes

Стоимость входного билета – 5 евро, школьникам – 2 евро. Число мест ограничено, поэтому заявить о своем участии нужно заранее, позвонив по телефону 67181061.

Источник: riga.lv