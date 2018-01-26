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В субботу, 27 января, в художественном музее «Рижская биржа» открывается выставка «Artistry. 100 лет польской скульптуры». Как развивалось польское искусство с 20-х годов прошлого века и по сегодняшний день, можно узнать вплоть до 15 апреля. Но, в целом, конечно, на любителя. Как и все современное искусство.

Центр польской скульптуры в Ороньско, в сотрудничестве с художественным музеем «Рижская биржа», варшавским институтом Адама Мицкевича и польским посольством в Риге создали достаточно богатую экспозицию и посвятили ее становлению независимости Польши и столетию Латвии. Что понятно, другие поводы найти довольно сложно.

Мастерство, практичность и художественность — три слова, которые так же ярко описывают столетнюю эволюцию польского искусства, как «фантастищ, практищ, гут» вкус шоколадки риттенспот. Конечно, видеоинсталляции. Само собой, световые объекты.

Отобранные для экспозиции работы дополняет фотодокументация объектов, которые невозможно перевезти из Ороньского парка скульптуры под открытым небом в Ригу,