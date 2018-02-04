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Приглашаем Вас всей семьей окунуться в детство! Посмеяться, похулиганить! В общем, почувствовать себя детьми и замечательно провести время всей семьей! Потому что шоу «БУМАЖНЫЙ МИР» (Paper World) - это шоу для всей семьи, без ограничений на возраст и язык общения! Каждому ребенку – бесплатный подарок от веселых клоунов!

3 марта в 18.00 в Доме Конгрессов!

Спектакль Клоун-театра пластической комедии «MIMIRICHI» (“Мимиричи”) изумляет, восхищает и всенепременно доводит до истерики зрительные залы по всему миру!

Первый приз на международном конкурсе актеров варьете в Штутгарте. Лучшее шоу на Международном фестивале пантомимы и клоунады в Латинской Америке. Высшая награда – «Пять золотых звезд» на театральном фестивале в Эдинбурге ... Гастрольные турне - Япония, США, Испания, Китай!

До тех пор, пока вы не посмотрели «БУМАЖНЫЙ МИР», вы понятия не имеете, сколько возможностей таит в себе обыкновенная бумага. Перед зрителями встают настоящие бумажные чудовища, фантомы, все, что только может представить воображение. Сюжеты и образы спектакля пластично видоизменяются, неожиданно перетекая из одного в другой.

«БУМАЖНЫЙ МИР» - это праздник для детей, они радостно собирают вороха бумаги которые по ходу спектакля летят в зал, играют с клоунами в войнушку, обстреливая их бумажными шариками, громче всех болеют в предвкушении бумажного гола и хватают летящие со сцены бумажные хлопья, оставляя их себе как частицу чуда, подаренного замечательными клоунами .

Герои спектакля увлекают за собой восторженных зрителей в волшебный и непростой «БУМАЖНЫЙ МИР». Эти волшебники работают на сцене, не просто воспроизводя клоунские приемы и проявляя неисчерпаемую фантазию, они заставляют радоваться жизни, смеяться, задумываться над вечными вопросами добра и зла. Зрители чувствуют себя частью происходящего и с большим разочарованием встречают окончание спектакля. Им хочется, чтобы действие продолжалось. «Украинское шоу клоунов предлагает самые счастливые 90 минут»— писал The Guardian !

«БУМАЖНЫЙ МИР» - это спектакль без языкового барьера. Именно поэтому спектакль путешествует по свету восхищая и вдохновляя как взрослых, так и детей. Слов нет! Только эмоции!

Уникальное шоу «БУМАЖНЫЙ МИР» Клоун-театра пластической комедии «МИМИРИЧИ» теперь в Латвии!

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss. И по этой ССЫЛКЕ.