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С 26 февраля по 7 марта в Риге пройдут Дни Казиника – ежегодное событие для всех ценителей и знатоков классической музыки.

Всегда неожиданный, искрометный Михаил Казиник с каждым годом расширяет программу своего пребывания в Риге, тем самым охватывая все больше слушателей, приобщая их к бессмертному наследию великих музыкантов.

Главной целью своей просветительской программы в Риге Казиник считает конкурс молодых инструменталистов и вокалистов „Восходящие звезды”, который в этом году пройдет уже девятый раз. Фестиваль был основан рижским продюсером Галиной Полторак, и за время проведения организаторы явили миру яркие самобытные имена в мире музыки.

Помимо конкурса, в рамках Дней Казиника пройдет множество концертов и мастер-классов: выступления Дайниса Медяника и Станислава Соловьева, традиционная ночная мистерия Михаила Казиника в Торнякалнской церкови, показательные уроки Михаила Казиника, Гала-концерт победителей конкурса и звезд большой сцены и многое другое.

2 марта в 20.00 Михаил Казиник приглашает на ночной концерт-лекцию, который пройдет в Торнякалнской церкви. Магическое звучание органа, особая атмосфера собора, непревзойденные ораторские способности Казиника соединены воедино в ночной мистерии „Моцарт и Сальери. Неожиданный взгляд”. Самые мистические 7 лет из жизни Моцарта.

3 марта в 19.00 в Реформаторской церкви выступят Дайнис Медяник (скрипка) и Станислав Соловьев (ф-но) с концертом "Quasi uno". В программе Людвиг Ван Бетховен, Клаудио Дебюси, Иоганн Штраус.

4 марта в 19.00 в Большой Гильдии Михаил Казиник соберет своих друзей и самых одаренных конкурсантов на Гала-концерте „От оперы до Бродвея”. В программе фрагменты опер и мюзиклов.