Woman |

фото: publicitātes

Тематические творческие мастерские - это интерактивное направление работы с посетителями, которое наряду с эскурсиями и выставками предлагает Рижский Музей фарфора. В феврале музей продолжит цикл творческих мастерских, начатых в 2017 году. В этом году каждый месяц у гостей музея в рамках образовательной программы будет возможность ознакомиться с различными техниками декорации и обработки фарфора.

В январе у посетителей музея была возможность выразить себя в мастерской «Глиняная столовая», в свою очередь в феврале, пройдет творческая мастерская "Работа с цветными фарфоровыми массами". В февральские дни (кроме понедельников и воскресений) музей приглашает всех желающих изготовить оригинальное украшение или посуду из особых масс тонированного фарфора.

Традиционно фарфор ассоциируется с белым цветом, но добавив к нему оксиды металла, можно получить изделия различных оттенков. Во время февральских мастерских будут доступны массы фарфора черного, голубого и белых цветов. Массы фарфора можно будет смешивать между собой, таким образом создавая уникальные декоративные предметы.

Участникам предложат поработать с различными гипсовыми формами. С помощью таких форм можно будет создать свои уникальные украшения. Гипс впитывает воду, поэтому уже через пару минут свой шедевр можно будет без труда вытащить из формы. После обжигания при температуре в 1250 градусов, работы приобретут свой настоящий цвет – станут ярче. Готовые украшения можно будет получить через несколько недель, а по требованию могут покрыть глазурью.

Творческие мастерские "Работа с цветными фарфоровыми массами в Рижском Музее фарфора проходят каждый день с 12.00 до 17.00, кроме понедельников и воскресений.

Необходима предварительная запись! Подробнее ЗДЕСЬ

Источник: riga.lv