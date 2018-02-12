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20 и 21 марта в Доме Москвы в Риге состоится традиционная весенняя сессия фестиваля Stanislavsky.lv, в рамках которого свои дипломные спектакли рижанам представят студенты 4-го выпускного курса актерского факультета Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

История вахтанговской школы - Театрального института имени Бориса Щукина - насчитывает уже сто лет!



20 марта в 19:00 на сцене Дома Москвы комедия А. С. Грибоедова "Горе от ума". И нам на радость - это классическое прочтение пьесы.

Этот спектакль - уникальная возможность окунуться в атмосферу московской жизни начала 19 века и понять, что век минувший отличается от века нынешнего ничтожно мало, поразмышлять на тему противостояния старого и нового, возвышенного и приземленного, честности и лжи, чести и бесчестия.

21 марта в 19:00 на сцене Дома Москвы творческий вечер "20 век в стихах и песнях". Зрители услышат стихи, без которых невозможно представить себе так недавно и так давно ушедший двадцатый век:

Александр Блок, Саша Черный, Анна Ахматова, Николай Гумилев, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Роберт Рождественский, Иосиф Бродский и другие авторы.

В эту чудесную поэтическую вереницу деликатно вплетаются известные всем романсы Булата Окуджавы, Александра Вертинского и других авторов под аккомпанемент фортепиано, альта и флейты. Отдельное место в исполнительском вечере занимает музыкальный блок, где звучит музыка Дунаевского и любимые советские песни.

Билеты доступны в кассе Дома Москвы и на сайте bilesuserviss.lv