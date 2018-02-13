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«Фонд Инессы Галанте» объявляет о начале приема заявок на участие в ежегодном конкурсе молодых исполнителей классической музыки, который в этом году пройдет в пятый раз.

Организаторы проекта приглашают латвийских вокалистов и музыкантов, играющих на клавишных, струнных, а также духовых и ударных инструментах до 18 марта присылать видео-заявки и заполнять анкеты на официальном сайте конкурса www.inesesgalantestalanti.lv. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений по возрасту. Участие бесплатное.

В состав жюри конкурса «Таланты Инессы Галанте 2018» вошли опытные педагоги и профессиональные музыканты: патронесса конкурса Инесса Галанте, Томс Островскис, Дагния Стаке, Андрис Вецумниекс, Ерхарт Вицик, Тереза Зиберте-Ияба, Улдис Зилбертс.

Традиционно в роли жюри конкурса сможет выступить каждый зритель. С 1 апреля на официальном сайте проекта начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации «Зрительская симпатия». Уже учреждены специальные призы от многочисленных партнеров конкурса.