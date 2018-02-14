Woman |

В предыдущие годы одним из любимых мест зимнего отдыха рижан был Межапарк, где помимо катка и лыжных трасс, можно было покататься на сноутюбах. Этой зимой Эстрада в Межапарке закрыта на реставрационные работы. Зато есть место, где, кроме лесов, можно с крутой горы покататься совершенно бесплатно!

Пока снег лежит, спуститься со смехом на салазках можно на горе улицы Деглава. Для удобства и безопасности катающихся, места спуска ограничены покрышками и сеткой, у склона горы (вдоль забора) из покрышек сделан мягкий «бампер», предотвращающий удары.

Ну, а если санки надоели, у подножья горы, рядом с Рижской 84-й средней школой (улица Лиелвардес, 141) оборудована лыжная трасса и каток с искусственным льдом. Каждый день с 10:00 до 21:00 работает пункт проката инвентаря.

В парке зимнего отдыха работают люди, наблюдающие за порядком, и пункт оказания первой неотложной помощи. Но, чтобы полноценно насладиться отдыхом, нужно понимать: зимние радости остаются радостями только тогда, когда вы внимательны! Следите за тем, что вы делаете сами, и что делают ваши дети. Проверяйте исправность зимнего инвентаря перед тем, как спуститься с горы, прокатиться по льду или по лыжной трассе.

Источник: riga.lv

фото: pixabay