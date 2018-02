Woman |

**С 16 февраля по 8 апреля в Музее декоративного искусства и дизайна **можно turun museokeskuksen esinekokoelma, в смысле, вновь встретиться с финской культурой. Здесь открывается выставка «100 предметов из Финляндии».

Проект посвящён столетию государственной независимости Финляндии и предлагает выяснить мнение самих финнов о Финляндии и «финскости» - этнической идентичности своего народа.

В экспозиции выставки каждый год независимости характеризует один предмет, наделённый повседневным, инновационным или юмористическим оттенком. В итоге была создана уникальная коллекция из ста объектов, демонстрирующая динамичный, успешный и творческий путь развития страны.

Именно поэтому выставка в первую очередь ассоциируется с такими понятиями, как «Made in Finland» и «Designed in Finland». Но всё-таки прежде всего экспозиция разъясняет, что означает жить в Финляндии, или «Life in Finland».