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23 февраля на сцене ночного клуба First MIR состоится концерт рэпера Homie, сообщает портал balticevents.info.

Антон Табала, который взял себе творческий псевдоним Homie, родом из Минска. Homie – романтичная сторона рэпа, где присутствуют мелодии, чувства и страсть.

За свою творческую карьеру Homie выпустил уже свой первый альбом «Кокаин», который в одно мгновение стал популярным. Но, кроме сольной карьеры, артист работает с другими певцами. Homie знаменит своей работой «Ангелами», записанным совместно с Димой Карташовым и G-Nise, а также композицией «Лето, как осень», созданной в дуэте с Андреем Леницким.

Один из последних клипов «В городе где нет тебя» за два месяца набрал более двух миллионов просмотров на Youtube.

Рижский концерт пройдет в рамках тура, где Homie представит свой последний альбом «В городе, где нет тебя».

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.