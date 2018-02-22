В Риге выступит рэпер Homie
23 февраля на сцене ночного клуба First MIR состоится концерт рэпера Homie, сообщает портал balticevents.info.
Антон Табала, который взял себе творческий псевдоним Homie, родом из Минска. Homie – романтичная сторона рэпа, где присутствуют мелодии, чувства и страсть.
За свою творческую карьеру Homie выпустил уже свой первый альбом «Кокаин», который в одно мгновение стал популярным. Но, кроме сольной карьеры, артист работает с другими певцами. Homie знаменит своей работой «Ангелами», записанным совместно с Димой Карташовым и G-Nise, а также композицией «Лето, как осень», созданной в дуэте с Андреем Леницким.
Один из последних клипов «В городе где нет тебя» за два месяца набрал более двух миллионов просмотров на Youtube.
Рижский концерт пройдет в рамках тура, где Homie представит свой последний альбом «В городе, где нет тебя».
Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.