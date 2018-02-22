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Олеся Фокина - известный режиссёр-документалист, автор проекта «Человек на все времена» - цикла документальных фильмов-портретов о гуманистах современности.

Директор студии «КОД-ФИЛЬМ+». Ведет мастерскую не игрового кино в Высшей школе телевидения МГУ.

Среди героев её фильмов - писатель Александр Солженицын, сценарист Тонино Гуэрра, режиссер Микеланджело Антониони, нейрохирург Александр Коновалов, поэты Борис Пастернак и Иосиф Бродский, философ Мераб Мамардашвили, композитор Эдуард Артемьев, мультипликатор Юрий Норштейн и многие другие.

Тема рижской встречи со зрителями - «Герой нашего времени на экране и в жизни».

Недавно режиссер завершила работу над фильмом о Марине Цветаевой «В моей руке лишь горстка пепла». А в январе была удостоена высшей российской кинопремии «Золотой орёл» в категории «Лучший не игровой фильм» за создание ленты о Геннадии Шпаликове «Жизнь обаятельного человека».

27 февраля в 19.00

Отель Avalon

улица 13 января, 19, Рига

Вход свободный с обязательной регистрацией на мейл kulturaslinija@gmail.com

Фото: rg.ru