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5 марта на сцене театра Дайлес пройдёт спектакль “Маленькая услуга от большого друга". В ролях заслуженные артисты России Даниил Спиваковский и Владимир Зайцев, а также актриса театра и кино Мария Козакова.

В современной жизни все довольно часто сталкиваются с тем обстоятельством: чем старше мужчина, тем моложе его жена. Молодые девушки активно ищут себе в избранники мужчин намного старше их, и это совсем не означает, что они хотят скорее стать «юной» вдовой. Ведь взрослый мужчина — это стабильность, обеспеченность, сила, комфорт. Но всем известно, что мужчины по своей природе — собственники. Молода, красива, а значит... Не верна?!

Проверить это, не наломав дров, возможно только одним способом — нанять детектива.

Но что же делать, если чудаковатый детектив-неумеха влюбился в объект наблюдения? Что это? Классический любовный треугольник? Нет. Это — рецепт счастливой жизни.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Больше информации о спектакле на сайте www.gastroli.top.