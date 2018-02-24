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Участник шестого сезона российского шоу «Голос» Александр Казаков и группа Da’Ba приглашают на большой весенний концерт «Признание в любви», который состоится 8 марта в 19:00 в концертном зале Дома Москвы. В программе прозвучат песни о любви разных поколений: Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Виктор Цой, Борис Гребенщиков, а также лучшие песни группы.

Александр Казаков, известный в Латвии как лидер группы «Da’Ba», давно и хорошо знаком рижанам. Поэт и музыкант, автор около двухсот песен - от романса до рока, от бардовской песни до босановы. В декабре в концертном зале Дома Москвы Александр Казаков успешно выступил с концертом «25 песен о любви». Александр регулярно радует зрителей на небольших камерных встречах в «Bhajan cafe», «Lampa» и Творческом дворике «Кот в мешке». В 2016 году группа «Da’Ba» записала концертный и студийный альбомы, которые доступны в большинстве цифровых магазинов. На подходе новый альбом.

Александр Казаков прошел слепые прослушивания в проекте „Голос” и попал в команду Димы Билана. Он покорил зрителей искренностью и удивительным вибрато, харизматичной внешностью и оригинальностью выбранного репертуара. Благодаря телевизионному проекту, с Александром познакомилось колоссальное количество зрителей, многие из которых не смогли не влюбиться в его особенное, теплое и искреннее исполнение.

Билеты можно приобрести в кассах Дома Москвы и на сайте bilesuparadize.lv.