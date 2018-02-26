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Легендарный Театр балета Бориса Эйфмана отмечает в эти дни свое 40-летие и готовится к двум большим турне: сначала посетит Канаду с "Реквиемом", а затем покажет в республиках Балтии спектакль "Чайковский. Pro et Contra".

Наши зрители увидят один из новейших балетов Эйфмана. Русский гений для хореографа уже не просто любимый композитор, а почти соавтор - на музыку Чайковского Борис Яковлевич создал семь масштабных постановок.

"Его произведения погружают слушателя в неукротимый поток эмоций, пробуждают мечты и фантазии, преображая и возвышая человека"

Но Эйфман не был бы Эйфманом, если бы предложил публике гладкий пересказ хрестоматийной биографии кумира. "Чайковский" - это и экскурс в творчество композитора, и история личных переживаний, причем обе темы тесно связаны и перетекают одна в другую.

Впервые Эйфман сделал Петра Ильича героем своего спектакля в 1993 году. Новое прочтение датировано 2016-м. "С момента премьеры первого балета мое отношение к Чайковскому не изменилось, но изменился мир, изменился мой театр и, в конце концов, изменился я сам".

Мастер психологической балетной драмы, рассказчик, способный поднимать самые масштабные темы без помощи слов, языком тела, Эйфман словно материализует музыку Чайковского. 19 и 20 марта / 19:00 Латвийской Национальной оперы

Рига, бульвар Аспазияс, 3

