Woman |

4 марта в 19.00 в Большой Гильдии в рамках Дней Михаила Казиника состоится Гала-концерт „От оперы до Бродвея”, где выступят самые одаренные победители конкурса молодых инструменталистов и вокалистов „Восходящие звезды” и звезды мировой сцены – знаменитый бас Михаил Светлов и сопрано Моник МакДональд. В программе прозвучат популярные во всем мире мелодии из мюзиклов Джорджа Гершвина, Винсента Юманса, Джерома Керна, Фредерика Лоу, Митча Ли, Ричарда Роджерса, Джона Кандера, Эндрю Ллойда Вебера и других композиторов, а также известные оперные арии.

Михаил Светлов – «могучий русский бас», как его называют, хорошо знаком и давно любим нашей публикой. Широко известен во всем мире не только красотой тембра голоса, но и самобытным сценическим мастерством и артистизмом. Победитель Международного конкурса им. Виотти (Италия), дважды удостаивался премии Телерам (Франция) на конкурсе Ле Шант дю Монд – за мировые премьеры вокальных сочинений русских композиторов С. Рахманинова и А. Серова, номинировался на премию Грэмми за записи вокальных произведений И. Стравинского. Михаил Светлов поет в оперных спектаклях на знаменитых сценах: Метрополитен-Опера (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан) и Королевский Альберт-холл (Лондон). А также исполняет концертный репертуар в самых знаменитых залах и театрах Европы, США, Канады - таких, как Карнеги Холл, Арена ди Верона, Дойче Опера Берлин, Театро Колон в Зальцбурге, а также в Эдинбурге и Брегенце, в Мехико и Монреале, во всех крупных культурных центрах США – от Балтимора до Флориды. Много лет возглавляет вокальное отделение конкурса „Восходящие звезды”, делится своим мастерством со студентами и молодыми певцами, дает мастер классы по всему миру.

Моника Макдональд в Риге выступит впервые. Ее участие в концерте стало возможным благодаря поддержке Посольства США в Риге. Сопрано Моники Макдональд знатоки причисляют к ярко выраженному вердиевскому типу. После получения высокой награды за дебют в заглавной партии в опере Пуччини «Тоска» в Teatro Comunale в Болонье (Италия), Моника начала свое триумфальное покорение мира героинь опер Верди, таких как Аида, Леонора («Трубадур»), Елизавета («Дон Карлос»), Леди Макбет. На оперной сцене США Моника Макдональд дебютировала, исполнив партии в «Дон Жуане» Моцарта (Дона Анна, театр New York City Opera) и в опере Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» (Оперный театр Сиетл). Как солистка выступала в таких престижных залах США, как Карнеги-холл, Кеннеди-центр, Библиотека Конгресса, а также на крупных американских и европейских музыкальных форумах. Голос Моники Макдональд можно послушать в номинированной на Грэмми записи цикла песен для сопрано, альта, тенора, баритона и фортепиано «Evidence of Things Not Seen» («Очевидность невидимого», 1997) современного американского композитора Неда Рорема, а также в номинированной на Грэмми записи оперы Дж.Гершвина «Порги и Бесс». Она выступала с сольными программами перед принцем Монако и королем Бельгии, участвовала в исполнении Реквиемов Верди, Брамса, Реквиема и Стабат Матер Дворжака, Реквиема, Си-минорной мессы и Exultate Jubilate Моцарта с такими выдающимися дирижерами, как Пьер Джорджио Моранди, Лоренцо Мути, Антон Гуаданьо, Паоло Арривабени, Кристофер Хогвуд и другими.

Билеты на концерт можно приобрести в сети Bilešuserviss.