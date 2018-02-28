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С 23 февраля по 20 мая 2018 года в выставочном зале АРСЕНАЛ Латвийского Национального художественного музея представлена выставка современного искусства «Государство будущего», посвящённая столетию Латвийского государства.

Прогнозы на будущее предвещают, что в ближайшие 20 лет человечество изменится намного значительнее, нежели за всю историю своего существования.

О предметах сегодняшних дискуссий – изменении климата, правах меньшинств и всяких других правах – можно будет узнать разве что из энциклопедий. Мы станем настолько всесильны, что будем управлять цунами. Продовольствие нам будут доставлять летающие дроны, а сами мы станем перемещаться в летающих машинах. А, возможно, мы уже перейдём на виртуальную пищу.

Вместо классической медицины и таблеток изобретут что-нибудь другое. Бизнес в области образования перейдёт в руки интернет-компаний. В результате клонирования появятся «люди без души», исчезнет половая принадлежность, и человеческие существа будут жить почти двести лет. Все существующие на сегодняшний момент формы работы канут в Лету. Появятся другие виды индустрий. Полный рабочий день уйдёт в прошлое. Изменятся границы государств, впрочем, как и всегда.

Художники Артур Арнис, Айгар Бикше, Андрис Бреже, Изольда Цесниеце, Ивар Друлле, Андрис Эглитис, Микелис Фишер, Гинт Габран, Атис Якобсон, Эрнест Клявиньш, Лиене Мацкус, Катрина Нейбурга, Леонард Лагановскис, Кирилл Пантелеев, Анта Пенце, Криш Салманис, Марис Субач, Ивар Вейнберг, Артур Виртманис, Андрис Витолыньш, Рихард Витолс и Айя Зариня откликнулись на приглашение музея представить, каким может стать мир или Латвия в ближайшем или далёком будущем, и создать для выставки новые произведения – скульптуры, живописные картины, инсталляции, видеофильмы, анимацию.