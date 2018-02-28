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Обладатель премии "Латинской Грэмми", гитарист Кике Синези и виолончелист Руслан Виленский представят совместный музыкальный проект "Бразилия"

Проект возвращает нас в те годы, когда одна из самых узнаваемых композиций в мире "Девочка из Ипанемы" разносилась из каждого радиоприемника, босса-нова превратилась в музыку самых дорогих прибрежных районов Рио-де-Жанейро, а затем и всей Бразилии.



В рамках проекта музыканты исполнят композиции-жемчужины бразильской музыки, бразильский джаз: самба и босса-нова, шоро.



В программе собраны произведения выдающихся бразильских композиторов: Егберто Гисмонти, Хермето Паскуаля, Антонио Карлос Жобима, Жуан Жилберту, Гуинга. К Руслану и Кике на сцене присоединится один из самых востребованных латвийских барабанщиков - Артис Орубс.

8 марта / 19:00

Музей истории Риги и мореходства

Рига, улица Паласта, 4

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