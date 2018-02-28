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Прославленный Театр балета Бориса Эйфмана со спектаклем «Чайковский. Pro et Contra». Игорь Костолевский, Анатолий Лобоцкий и Ольга Прокофьева в комедии Театр им. Маяковского «Пигмалион», Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы» и Юрий Башмет с симфоническим оркестром «Новая Россия», Элина Гаранча, Ольга Перетятько, Дмитро Попов и Карел Марк Шишон с Фестивальным оркестром, Нино Катамадзе с группой Insight и ансамбль "Рустави" с его изумительным мужским хором – все они выступят в Латвии в рамках весенне-летнего сезона компании ART Forte.

1."Чайковский. PRO et CONTRA"

Балет Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO et CONTRA" – итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира великого композитора. Рекомендуем увидеть эту великолепную работу, драматичную, глубоко эмоциональную, в исполнении самой высокой и самой красивой балетной труппы в мире – Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

19 и 20 марта / 19:00

Латвийская национальная опера

Рига, бульвар Аспазияс, 3



2.Бернард Шоу "Пигмалион"

Комедия Бернарда Шоу "Пигмалион» появилась в репертуаре Московского академическом театра имени В. Маяковского совсем недавно, в декабре 2017 года, и гастроли в Риге будут считаться европейской премьерой спектакля.

История о превращении нищей уличной торговки Элизы Дулиттл в изысканную светскую даму под чутким руководством лондонского профессора фонетики Генри Хиггинса, его мамы и полковника Пикеринга просто обречена на зрительский успех. 21 мая / 19:00

Театр "Дайлес"

Рига, улица Бривибас, 75



Диана Арбенина и Юрий Башмет

Диана Арбенина с рок-группой "Ночные снайперы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро Юрия Башмета выступят с совместной программой. Часть композиций для нее была написана специально в расчете на "симфоническое" звучание. Мощная энергетика Арбениной в союзе с невероятным мастерством оркестра обладают удивительной силой воздействия! 12 июня / 19:00

Концертный зал "Дзинтари"

Юрмала, улица Турайдас, 1



Звёзды мировой оперной сцены

Одно из главных музыкальных событий сезона - три звезды мировой оперной сцены в Юрмале! Икона оперной музыки, лучшее меццо-сопрано в истории Латвии, Элина Гаранча, блистательная Ольга Перетятько-Мариотти и тенор Дмитро Попов. Художественным руководителем и дирижером концерта будет выдающийся дирижер Карел Марк Шишон. В программу войдут самые красивые оперные дуэты и арии. 9 июля / 20:00

Концертный зал "Дзинтари"

Юрмала, улица Турайдас, 1



Легенды грузинской музыки

10 июля на сцену "Дзинтари" выйдут две легенды грузинской музыки - певица Нино Катамадзе и Государственный академический ансамбль народной песни и танца "Рустави".

Теплый голос Нино не спутаешь, да и стиль у нее особенный: джаз и блюз, темпераментный фанк и изобретательный фьюжн она густо замешивает на первородной, корневой, фольклорной основе. А "Рустави" - гордость Грузии и истинный хранитель ее национального достояния.

10 июля / 19:00

Концертный зал "Дзинтари"

Юрмала, улица Турайдас, 1

