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6 марта на сцене рижского Дома Москвы пройдет поэтический вечер известного российского актера Анатолия Белого «Судеб связующая нить».

фото: Евгения Шафранек, russia.tv, 24smi.org

Это вечер-разговор со зрителем с помощью строчек великих русских поэтов о нас с вами, наших чувствах, мыслях. О том, что нас тревожит, волнует и радует. Стихи будут или продолжать эмоции и мысли экранных произведений, или спорить с ними, сливаясь в одну стихию-великой русской поэзии.

Параллельно с кадрами из полюбившихся кинофильмов прозвучат стихотворения О.Мандельштама, Б.Пастернака, И.Бродского, А. Ахматовой, В. Маяковского и Г.Шпаликова.

Анатолий Белый – известный актер театра и кино, Заслуженный артист России. Стремительно начав карьеру, сумел сохранить высоко заданную планку на протяжении многих лет, как выступая на сцене МХТ им. Чехова, так и снимаясь в кино и сериалах.

«Братья Карамазовы», «А зори здесь тихие», «Метро», «Орлова и Александров», «Чистое искусство», « Доктор Рихтер», «Я любить тебя буду, можно?» и другие - всего более 80 интересных, запоминающихся ролей.

Его голосом озвучены более 50 голливудских картин, спектакли с его участием неизменно собирают аншлаги.

Сегодня Анатолий — еще и основатель и идеолог успешного проекта «Кинопоэзия».

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