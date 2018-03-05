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15 марта в Арене Рига состоится большой концерт легенды русского рэпа Басты. Это будет грандиозное живое двухчасовое шоу с особенной новой программой. Баста в Риге — рэп-событие 2018 года, пропустить которое нельзя.

Баста – самый востребованный и популярный исполнитель российского рэпа и хип-хопа.

Имя исполнителя — Василий Вакуленко. Также известен под сценическими именами Ноггано и N1NT3ND0. Это чрезвычайно одарённый музыкант, артист, режиссёр, продюсер и даже создатель собственной линии одежды.

Песни Басты нравятся даже тем людям, которые далеки от рэпа и этой культуры. У него множество фанатов среди молодёжи, к его творчеству с интересом и уважением относится и более старшее поколение. Именно поэтому на концертах Басты залы заполнены до отказа.

Баста — сегодня единственный российский артист, который бьёт все рекорды по сбору зрителей на концертах. До него ни один российский артист не решался полностью открыть круговую арену на все 360 градусов. Этот концерт состоялся в Москве. Баста стал первым артистом, собравшим на московской площадке 35 тысяч человек. «Перед каждым концертом у меня есть опасения, что не соберётся полный зал. Но происходит невероятное», — делится впечатлениями Баста.

И тем не менее на его концертах всегда аншлаги. Как и в прежние годы концерт пройдет на самой большой площадке — в Арене Рига — из-за огромного ажиотажа. Билеты продаются как в фан-зону, так и на танцпол и сидячие места.

Решайте сами, что вам выбрать – танцпол или сидячее место, но пропустить это событие нельзя, ведь в Ригу приезжает лучший рэп-исполнитель по версии Премии Муз-ТВ, MTV Russia Music Awards ,Russian Street Awards, Russian Urban Music Awards. Журнал GQ в 2012 году назвал Басту «музыкантом года», а уже в 2017 году по версии GQ Баста стал «Человеком года». И ещё одна награда в 2017 году не обошла внимания артиста — он стал победителем в номинации «Хип-хоп года» престижной премии MusicBox.

Ну что, вы ещё думаете? А многие уже покупают билеты. Поторопитесь, иначе в этом году вы можете и не попасть на концерт. Количество мест ограничено даже в таком вместительном зале!