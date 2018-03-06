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16 апреля на сцене театра «Дайлес» -- премьера элитарного спектакля «Супруги Каренины».

Весь вечер на сцене -- Народная артистка СССР Людмила ЧУРСИНА и Народный артист России Евгений КНЯЗЕВ. Режиссер – Павел ТИХОМИРОВ. «Супруги Каренины» -- это спектакль для тех зрителей, кто не нуждается в спецэффектах и завлекательных выдумках режиссеров, для тех, кто ищет не внешних прикрас, а внутренней сути. Спектакль для аристократов духа, для элиты…

Открывается занавес, и перед зрителем открывается мир вечности, мир глубины человеческих отношений, рассказанный глубоким языком Льва Толстого. Впервые так близко и понятно, так жизненно и ярко. «Анна Каренина» -- произведение вечное. Его можно перечитывать бесконечно, и всегда это будет новое открытие. В исполнении Людмилы Чурсиной и Евгения Князва события из великого романа проносятся мимолетно, пронзительно, где-то радостно, где-то больно... Любовь и долг, обиды и радости, страсть и нравственность, взлеты и падения...

Народные артисты Людмила Чурсина и Евгений Князев ошеломляют зал с первых же слов, с первого движения и с первого взгляда. Дают зрителю потрясающую возможность взглянуть на семью Карениных с другой стороны -- увидеть Ее и Его правду. Все, что делают на сцене эти великолепные актеры, высоко профессионально и необычайно талантливо.

Зрителей, который придут на спектакль «Супруги Каренины», ждет незабываемый вечер, сотканный из новых открытий, эмоционально красочный и совершенно непривычный взгляд на роман, знакомый со школьной скамьи. Это уникальная возможность заглянуть в себя, насладиться игрой мэтров сцены и прикоснуться к вечному!

Кстати, для Людмилы Чурсиной выступление на рижской сцене будет еще и долгожданной встречей с малой родиной, ведь у Людмилы Алекссевны по отцовской линии латышские корни.

Не пропустите! 16 апреля на сцене театра Дайлес!

Великий роман Великого автора в исполнении Великих артистов!

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