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15 и 16 марта в Риге, в Центре пляжного спорта Beach Arena на Ганибу Дамбис, 20а, пройдет молодежный чемпионат по пляжному волейболу в возрастных группах U14, U17 и U20.

Соревнования организованы для содействия физической подготовке молодежи и спортивному мастерству, а также как возможность получить опыт национальной конкуренции. Соревнования организует Beach Arena в сотрудничестве с Департаментом образования, культуры и спорта, а также Латвийской федерации волейбола.

В соревновании могут принять участие и мальчики, и девочки. Школьники могут свободно выбрать, что представлять – общеобразовательную школу или спортивную школу. Участники в день соревнований обязательно должны предъявить удостоверение школьника.

Анкета заявки на участие доступна по этой ссылке.

Участники могут стартовать в двух группах, в таком случае оплата производится за каждую возрастную группу отдельно.

Источник: riga.lv

фото: pixabay