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21 марта уже в четвертый раз подряд в Риге пройдет акция «Вкус Франции». Ее основало Министерство иностранных дел Франции в сотрудничестве с шеф-поваром Аленом Дикасу. В акции примут участие более 3000 ресторанов на пяти континентах по всему миру.

В акции этого года, которая пройдет в Латвии, особое внимание будет уделено кухне юго-западной Франции. Институт Франции предложит желающим курсы поварского мастерства и конкурсы, а 14 латвийских ресторанов подготовят особое французское меню.

Более подробная информация опубликована на сайте www.institut-francais.lv.

На юго-западе Франции находится и винодельческий регион Бордо, где производятся известные во всем мире вина. В рамках 25-летия содружества Риги и Бордо в сотрудничестве с Институтом Франции в Латвии организована фотовыставка о винах Bordeaux и их истории. Выставка будет открыта с 13 по 26 марта на первом этаже т/ц Spice, а затем и в других городах Латвии. Открытие выставки – 13 марта в 17:00. В мероприятии примут участие представители Рижской думы, посольства Франции в Латвии и Института Франции.

Источник: Riga.lv

фото: pixabay