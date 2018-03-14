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12 мая уже в четвертый раз в рижском отеле Grand Palace Hotel будет проходить благотворительное мероприятие - «Бал Марты в Риге».

Главная цель – собрать средства и направить их на поддержку текущих медицинских проблем, привлечь общество к решению социально значимых вопросов, а также представить Латвию и Ригу как туристическое направление со большим историческим и культурным наследием.

«Бал Марты» организуется под патронажем австрийского консульства в Риге, и сбор средств будет проводиться от имени благотворительного фонда Сергея Егерса, который имеет статус организации общественного блага и в этом году празднует свое 10-летие.

Название бала тесно связано с историей Латвии. «Бал носит прекрасное имя Марты - простой девушки из Ливонии, ставшей императрицей. По многочисленным историческим данным до 12 лет Марта прожила в Риге. Позже она воспитывалась в нынешнем Алуксне у пастора Глюка.

В мае 1724 Марта была коронована и стала императрицей Екатериной I.

Считается, девушка отличалась добрым нравов и щедрым сердцем, была меценаткой, занималась благотворительностью, поддерживала просвещение», -рассказывает автор идеи благотворительного бала Светлана Лев.

Первый «Бал Марты» состоялся в 2014 году и тогда было собрано 5000 евро, которые дали возможность неблагополучным семьям целый год заниматься спортом.

В 2015 году собранные 15 000 евро были направлены на нужды 16-го отделения нейрохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы.

В 2016 году для отделения онкологии Детской клинической университетской больницы было пожертвовано в общей сложности уже более 22 000 евро.

В этом году планируется собрать достаточно средств, чтобы направить их на поддержку Рижской школы-интерната для детей с нарушениями слуха. Например, приобрести музыкальную водяную кровать (3000 евро) и звуковую коробку с набором стимульных материалов для развития светочувствительности и восприятия цвета (3000 евро).

Кроме того, планируется оказать помощь центру развития Рижской 1-ой специализированной школы-интерната в приобретении неврологического оборудования обратной связи и программного обеспечения (навигатор движения глаз стоимостью 8000 евро).

В этом году бал поразит гостей уникальной культурно-развлекательной программой. Помимо Сергея Егерса выступят такие звёзды оперы как Сонора Вайце и Андрей Крутой, а также исполнители популярной музыки Маркус Рива, Саманта Тина, Кристина Захарова, Дмитрий Ланской и Денис Мельник, группа Riga Bisquits, квинтет Латвийского Национального симфонического оркестра и многие другие.

Развлекательная программа будет полна сюрпризов, а аукцион и лотерея – широким предложением достойных лотов. Сюрпризы и неповторимую атмосферу мероприятия гарантируют великолепные ведущие – Наталия Олесик, Валдис Мелдерис, Иева Адамс и Роман Аронсон.

Официальное afterparty мероприятия будет проходить в клубе Friends Club, руководство которого организаторы бала благодарят за поддержку.

Билеты на «Бал Марты» можно приобрести в отеле Grand Palace Hotel. Стоимость - от 50 евро