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1 апреля, в Рижском Доме Конгрессов состоится концерт «Крепитесь, люди, скоро лето», известного и всеми любимого музыканта, народного артиста России, автора исполнителя Олега Митяева.

Продолжая музыкальные традиции – в рамках этого концерта, Олег Митяев исполнит свои знаменитые песни такие как: «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и др.

Олег Митяев автор более 20 альбомов и многочисленных любимых хитов. Его проникновенное исполнение не оставит равнодушными его поклонников и даже тех кто в первые познакомится с его творчеством.

Концерты Олега Митяева всегда проходят в душевной и неповторимой тёплой атмосфере. В своих выступлениях музыкант уделяет большое значение общению с публикой.

Ожидается, что мероприятие соберёт давних поклонников, и тех кто откроет для себя его творчество.

И, конечно же, услышим заново песни в исполнении автора написанные ранее и совсем недавно.

Дополнительная информация: www.artritmi.lv

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